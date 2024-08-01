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Тюменские гиревики привезли пять золотых медалей с мировых соревнований

Спорт, 14:21 29 августа 2024

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Пять золотых медалей завоевали спортсмены Сергей и Олег Майеры из р. п. Богандинский на первенстве и чемпионате мира по гиревому спорту, которые прошли в Чолпон-Ата Республики Киргизия с 21 по 25 августа. Тюменцы вошли в состав национальной сборной, сообщает пресс-служба администрации Тюменского района.

Три награды высшего достоинства на счету Сергея: в дисциплинах "толчок", "рывок" и командной эстафете. Две золотые медали у Олега: в дисциплине "длинный цикл" и также в командной эстафете в составе сборной.

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# гиревой спорт

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