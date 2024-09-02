Тюменские скалолазы завоевали награды всероссийских соревнований

| Фото: Федерация скалолазания России | Фото: Федерация скалолазания России

Призовые места Кубка России по скалолазанию завоевали спортсмены из Тюменской области. Состязания проходили в Красноярске, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В дисциплине "лазание на скорость" спортсмены соревновались в преодолении стандартизированной трассы международного формата высотой 15 метров. В финальном забеге спортсмен Иван Земляков одержал уверенную победу с результатом 5,065 с.

В этой же дисциплине в соревнованиях среди женщин Юлия Каплина взяла "серебро".