Тюменские скалолазы завоевали награды всероссийских соревнований
Спорт, 17:02 02 сентября 2024
| Фото: Федерация скалолазания России
Призовые места Кубка России по скалолазанию завоевали спортсмены из Тюменской области. Состязания проходили в Красноярске, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.
В дисциплине "лазание на скорость" спортсмены соревновались в преодолении стандартизированной трассы международного формата высотой 15 метров. В финальном забеге спортсмен Иван Земляков одержал уверенную победу с результатом 5,065 с.
В этой же дисциплине в соревнованиях среди женщин Юлия Каплина взяла "серебро".