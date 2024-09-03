Андрей Пантелеев: TNF — отличная площадка продвижения новых идей и технологий

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

III Промышленно-энергетический форум TNF - отличная площадка продвижения новых идей и технологий. Можно не сомневается, что в этом году среди участников TNF будут достигнуты договорённости об инвестициях и заказах, написал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев в своих аккаунтах в соцсетях.

"Заказы, в свою очередь, приведут к появлению новых производств и модернизации уже существующих, созданию промышленных компаний, а также научных центров", - уверен он.

Основная тема форума этого года - "Технологическая устойчивость: стратегия развития". Одним из ключевых направлений станет практический разговор о технологиях, оборудовании и процессах. Этому посвящена выставка TNF EXPO. Она демонстрирует достижения нефтегазового машиностроения и смежных областей. В программе также есть технологические дни, дискуссионные площадки для обсуждения актуальных тем.

TNF в Тюменском технопарке стартует 16 сентября и продолжится до 19 сентября. Ожидается участие 12 тыс. человек, 60 компаний.

Программа по ссылке.