Тюменцы стали чаще регистрировать недвижимость в электронном виде

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

133,7 тыс. заявлений о кадастровом учете и государственной регистрации прав на недвижимость поступило в электронном виде в Управление Росреестра по Тюменской области за первые 7 месяцев 2024 года. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 13,2 %, сообщает пресс-служба ведомства.

От общего числа заявлений на учет и регистрацию, число заявлений в электронном виде составило 59,87%. Число электронных пакетов документов по регистрации прав увеличилось на 9,3%, по постановке на кадастровый учет - на 39,6%.

В июле средний фактический срок государственной регистрации прав в электронном виде составлял 0,9 дня, государственного кадастрового учета – 1 день.