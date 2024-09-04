Зарегистрироваться на "Кросс нации" жители региона могут через Госуслуги

Массовое спортивное мероприятие пройдет в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске и поселке Боровском Тюменского района 21 сентября.

В областной столице массовый забег стартует у мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, ст1). Начало в 11:00. Регистрация участников — с 09:00.

Дистанции — 400 м, 1 км, 4 км, 6 км, 8 и 12 км.

Зарегистрироваться на дистанции 4 и 8 км можно в личном кабинете на Госуслугах. Для участия в соревнованиях необходимо пройти медосмотр и получить допуск врача, сообщает департамент по спорту и молодежной политике города Тюмени