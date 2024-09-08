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Александр Моор поздравил ветеранов и работников финансовой сферы с профессиональным праздником

Губернатор, 08:37 08 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Эффективное управление финансами – залог успешной деятельности как предприятий и компаний, так и бюджетной политики региона.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя ветеранов и работников финансовой сферы с профессиональным праздником.

По словам главы региона, финансовая система не статична, она постоянно развивается. Это требует от специалистов совершенствования своих знаний и компетенций. Аналитика, перспективное планирование, контроль, комплексный взгляд на все процессы позволяют сохранять устойчивость финансовой системы и экономики, находить и применять новые финансовые механизмы и инструменты, адаптироваться к меняющимся условиям, минимизировать возможные риски и принимать своевременные и грамотные управленческие решения.

"Желаю всем работникам финансовой сферы и в дальнейшем профессионально, ответственно и системно решать стоящие перед вами задачи, способствовать развитию Тюменской области и раскрытию экономического, инвестиционного и промышленного потенциала нашего региона. Здоровья, счастья и благополучия вам!" - сказал Александр Моор.

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