В Тюмени вырос спрос на благоустройство загородных участков

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

480 % составил в Тюмени прирост спроса на услуги категории "Сад и благоустройство" на платформе "Авито" во втором квартале 2024 года. Больше всего в УФО спрос на эти услуги вырос у жителей Челябинска, прирост составил 564 %.

Такие данные привели на пресс-завтраке "Рынок услуг сегодня", проходившем в Екатеринбурге 3 сентября. В целом в категории "Услуги" спрос тюменских пользователей увеличился на 40 %. В Екатеринбурге рост составил 20 %, в Челябинске – 33 %.

"Скачок категории "Сад и благоустройство" приходится, как правило, на первый и второй квартал, - отметил старший управляющий директор "Авито Услуг" Артём Кумпель. – Эти цифры связаны еще и с ростом строительства загородной недвижимости в предыдущие несколько лет. После пандемии многие решили, что хорошо жить за городом. Потом люди начали понимать, что загородный участок должен быть красивым. Отсюда и прирост спроса на ландшафтный дизайн и благоустройство участков. Вот такие взаимосвязанные вещи, которые "догоняют" через несколько лет".

Также в Тюмени отмечен прирост спроса по категориям: "Строительство" - 125 %, "Ремонт и отделка" - 35 %, "Красота и здоровье" - 28 %. При этом предложение по услугам "Ремонт и отделка" и "Сад и благоустройство" в Тюмени составил 1 % и 117 % соответственно.

По словам Артёма Кумпеля, количество мастеров в онлайн сейчас недостаточное для того, чтобы удовлетворить весь спрос. "Если посмотреть соотношение, то для нас важно, чтобы оно росло примерно одинаково. Если мы видим, что спрос вырос на 20 % и предложение выросло на 20 %, значит, рынок более-менее сбалансирован. Сейчас баланс расходится, и для нас это как для бизнеса проблема. Нам важно, чтобы каждый, кто приходит заказать конкретную услугу, получал того исполнителя, который ему нужен", - отметил он.

Наибольшим спросом в августе 2024 года у тюменцев пользовались мастера ногтевого сервиса. На втором месте по популярности - услуги бровистов. Замыкают тройку лидеров консалтинговые услуги, у предпринимателей стабильно высок интерес к консультациям по юридическим, финансовым и другим вопросам, связанным с помощью в решении бизнес-задач.

| Фото: пресс-служба Авито Услуг | Фото: пресс-служба Авито Услуг

Интерес тюменцев к чистке ковров в августе вырос на 60 % по сравнению с июнем 2024 года. Тюменцы часто выбирают летние месяцы для таких работ в детских комнатах, чтобы подготовить помещение к учебному году. Лето — удачное время для того, чтобы освежить покрытие в офисах и детских образовательных учреждениях.

Химчистка мягкой мебели стала востребованнее у тюменцев за два месяца на 37 %. Стоимость таких услуг начинается от 700 рублей. Чистка дивана обойдется в среднем в 2,5 тыс. рублей, кресла — в 1 тыс. рублей, а матраса с двух сторон — в 2,5 тыс. рублей.

В августе 2024 года интерес тюменцев к поддерживающей уборке вырос на 101 % по сравнению с июнем 2024 года. Эксперты связывают это с ростом занятости населения.

Всего по данным аналитиков Авито, на рынке занято 6,7 млн провайдеров по всей стране, которые за год выполняют 3,4 млрд заказов. Годовой оборот рынка услуг составляет 16,2 трлн рублей. В настоящее время, по данным экспертов платформы и агентства маркетинговых исследований ORO, по всей стране в сфере услуг заняты 17,9 млн человек. 54 % работают в микробизнесе, 29 % - частники, 10 % трудятся в малом бизнесе и 7 % — в среднем и крупном бизнесе.

Во всем объеме заказов услуг 77 % приходится на физические лица, 18 % — на юридические лица и ИП, а 5 % — на государственные учреждения. Однако частные исполнители генерируют только 30 % общей выручки - 5 трлн рублей. Больше всего зарабатывают представители микробизнеса – 10 трлн рублей, или 63 % от общей выручки рынка услуг.

"Мы наблюдаем сегодня рост рынка услуг в целом. При этом ярко выражен тренд на диджитализацию — многие потребности пользователей начинают закрываться в онлайне, он становится основным каналом привлечения для исполнителей. Доля офлайна, и в том числе сарафанного радио, остается, но ряд категорий активно переходит в онлайн. Мы ожидаем, что некоторые категории в течение нескольких лет полностью перейдут в онлайн", — отметил Артём Кумпель.

| Фото: пресс-служба Авито Услуг | Фото: пресс-служба Авито Услуг

Николай Ступников