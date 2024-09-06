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Более 100 дзюдоистов со всей страны встретятся на турнире в Тюмени

Спорт, 09:09 06 сентября 2024

ГАУ ТО «ЦПСР «Тюмень-дзюдо» | Фото: ГАУ ТО «ЦПСР «Тюмень-дзюдо»

Более 100 спортсменов 2006г.р. и старше из 20 регионов России примут участие во Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди мужчин и женщин памяти Заслуженного тренера России Славика Кудзиева. Состязания пройдут в Тюмени в центре подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо" 7 и 8 сентября. Начало в 10 часов.

Тюменскую область представят более 40 спортсменов. В их числе Шамсутдин Умаев, Буян-Херел Санаа, Федоров, Джавад Гусейнов, Сафура Рустамова, Любовь Орлова и другие.

Как отметили в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования, на турнире спортсмены не только смогут завоевать награду, но и выполнить норматив "Мастер спорта России".

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