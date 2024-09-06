В Тюмени на форуме TNF встретятся два федеральных министерства

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Министры промышленности и энергетики Антон Алиханов и Сергей Цивилев примут участие в III Промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени 16-19 сентября. Две важнейшие отрасли для страны объединятся в Тюмени для решения актуальных вопросов ТЭК.

Об этом сказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев во время пресс-конференции в режиме онлайн 6 сентября.

"Особенностью форума этого года станет встреча двух министерств – энергетики и промышленности. Это будут встречи, обсуждение, подписание новых дорожных карт, каждая из которых нацелена на результативную работу. Напомню, первая дорожная карта была создана на полях форума в 2023 году. Ее итоги представим на форуме в сентябре", - уточнил Пантелеев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Важный трек предстоящего отраслевого события – международное сотрудничество. В этот раз в Тюмень приедут делегации шести зарубежных стран. Ожидается визит министра энергетики Беларуси и заместителей министров Казахстана, Узбекистана. По словам замгубернатора Тюменской области, это результат бизнес-миссий тюменских компаний в эти страны.

"Форум с участием иностранных делегаций даст возможность предприятиям региона успешно продвигаться за пределами страны", - уверен Андрей Пантелеев.

Всего более 12 тыс. человек зарегистрировались на участие в III Промышленно-энергетическом форуме TNF. Свои технологии представят более 60 компаний из 47 регионов страны.

Полная программа на сайте.

Анжела Лебедева