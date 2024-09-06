Два исследовательских центра откроют в Тюмени во время форума TNF

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Исследовательские центры откроют в Тюмени компании "Газпром нефть" и "Базовое машиностроение" во время III Промышленно-энергетического форума TNF 16-19 сентября. Это результат работы дорожной карты, подписанной на полях прошлогоднего форума, сообщил во время пресс-конференции в режиме онлайн заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев 6 сентября.

"Компания "Газпром нефть" покажет свой научно-лабораторный исследовательский центр "Геосфера", состоится его предпромышленный запуск. Тюмень в очередной раз подтвердит статус интеллектуальной столицы ТЭК. Кстати, подобный центр открыт и работает в НОВАТЭК. Эти центры важны для всей страны. Еще один исследовательский центр по ремонт газотурбинного оборудования откроем на предприятии "Базовое машиностроение", - пояснил Пантелеев.

Триединство отрасли: производство, исследования и сервис оценят участники форума TNF.

III Промышленно-энергетический форум TNF соберет более 12 тыс. участников. Свои технологические разработки, оборудование представят на экспозиции 60 компаний из 47 регионов.

Программа на сайте.

Анжела Лебедева