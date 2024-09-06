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В Югре открылась Нижневартовская окружная клиническая больница

Губернатор, 12:49 06 сентября 2024

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Нижневартовская окружная клиническая больница полностью готова и уже принимает пациентов. Это значимое событие для жителей не только Нижневартовска, но и всей восточной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

По его словам, новый, долгожданный объект здравоохранения строился по межрегиональной программе "Сотрудничество". Несмотря на трудности, возведение важного учреждения системы здравоохранения Югры продолжалось. Поэтапно с коллегами-губернаторами планировался ввод в эксплуатацию медицинских отделений, выделялись средства на оснащение современным оборудованием, осуществлялся контроль за ходом работ.

"Завершение строительства этого масштабного медицинского хаба взял на личный контроль Руслан Кухарук. Результат – сегодня окружная клиническая больница, как и задумывалось, принимает пациентов из Нижневартовска и близлежащих населенных пунктов, врачи оказывают квалифицированную помощь на современном оборудовании, лечат и уже проводят операции в комфортных условиях. Поздравляю югорчан с открытием нового медицинского учреждения!", - сказал Александр Моор.

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# здравоохранение , сотрудничество

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