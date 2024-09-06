  • 6 сентября 20246.09.2024пятница
  • В Тюмени 12..14 С 1 м/с ветер западный

Урожай зерновых в Тюменской области превысил 300 тысяч тонн

Экономика, 17:58 06 сентября 2024

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

300 тыс. 718 тонн зерновых и зернобобовых культур собрали аграрии Тюменской области по данным на 6 сентября. Средняя урожайность составила 25 центнеров с гектара, сообщает региональный департамент АПК.

Яровые обмолочены на площади более 65 тыс. гектаров, озимые - почти на 2 тыс. гектаров. Горох убран с 54 тыс. гектаров полей.

Пока стоит сухая осень, овощеводы спешат убрать картофель. На 6 сентября уже собрано свыше 28 тыс. 700 тонн при средней урожайности 283 центнера с гектара.

Запас остальных овощей превышает 8 тыс. 600 тонн, больше всего из них капусты - 3 тыс. 700 тонн. Свеклы и моркови собрано 3 тыс. 300 и 1 тыс. тонн соответственно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# АПК , зерновые культуры , уборка урожая , урожай

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:34 06.09.2024Глава ВТБ Андрей Костин: снижение ключевой ставки возможно не раньше середины 2025 года
17:58 06.09.2024Урожай зерновых в Тюменской области превысил 300 тысяч тонн
17:25 06.09.2024Эксперт Авито Услуг: видим в Тюменской области значительный рост спроса на образовательные услуги
17:03 06.09.2024Предприятия Тюменской области в первом полугодии получили банковские кредиты на сумму 228 млрд рублей