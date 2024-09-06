Урожай зерновых в Тюменской области превысил 300 тысяч тонн

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

300 тыс. 718 тонн зерновых и зернобобовых культур собрали аграрии Тюменской области по данным на 6 сентября. Средняя урожайность составила 25 центнеров с гектара, сообщает региональный департамент АПК.

Яровые обмолочены на площади более 65 тыс. гектаров, озимые - почти на 2 тыс. гектаров. Горох убран с 54 тыс. гектаров полей.

Пока стоит сухая осень, овощеводы спешат убрать картофель. На 6 сентября уже собрано свыше 28 тыс. 700 тонн при средней урожайности 283 центнера с гектара.

Запас остальных овощей превышает 8 тыс. 600 тонн, больше всего из них капусты - 3 тыс. 700 тонн. Свеклы и моркови собрано 3 тыс. 300 и 1 тыс. тонн соответственно.