Эксперт Авито Услуг: видим в Тюменской области значительный рост спроса на образовательные услуги

| Фото: пресс-служба Авито Услуг | Фото: пресс-служба Авито Услуг

С началом нового учебного года в Тюменской области традиционно возрастает интерес к образовательным услугам. Этот период особенно актуален для родителей, учащихся и студентов, стремящихся максимально эффективно подготовиться к учебному процессу. Сегодня мы беседуем с Артемом Кумпелем, старшим управляющим директором Авито Услуг, о текущих тенденциях и перспективах в сфере образовательных услуг Тюменской области.

– К началу учебного года в Тюменской области заметен рост интереса к образовательным услугам. Скажите, каковы основные тенденции на рынке?

– Мы действительно наблюдаем значительный рост спроса на образовательные услуги в Тюменской области. За последний год интерес к этой сфере увеличился на 20%. Люди всё больше понимают, что дополнительное образование и развитие навыков становятся важными факторами для успеха в жизни и карьере. Всё чаще жители региона ищут возможности для обучения, будь то подготовка к экзаменам, изучение иностранных языков или профессиональная переподготовка.

Современный мир предъявляет всё больше требований к уровню знаний и навыков. Сегодня одного только базового образования уже недостаточно для того, чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке труда. Работодатели ценят кандидатов с конкретными, прикладными навыками, которые можно развивать с помощью репетиторов и специализированных курсов. В этой связи удобные онлайн-платформы для поиска образовательных услуг становятся особенно важными, потому что предоставляют широкий выбор предложений от опытных преподавателей.

– Какие образовательные направления сейчас пользуются спросом среди пользователей Авито Услуг?

– Наиболее востребованными остаются школьные предметы и курсы для студентов вузов. Родители стремятся обеспечить своим детям качественную подготовку к экзаменам, а студенты — найти репетиторов для успешного освоения учебной программы. Также продолжается рост интереса к изучению иностранных языков, что связано с глобализацией и возможностями удаленной работы с иностранными компаниями.

Особого внимания заслуживают такие направления, как профессиональная подготовка и курсы в сфере IT и бизнеса. Спрос на профессиональную подготовку вырос в два раза, а на курсы по IT и бизнесу — в 2,5 раза. Это связано с изменениями на рынке труда, где всё большее значение придается практическим навыкам и знаниям в современных областях. Люди понимают, что для успешной карьеры необходимо не только базовое образование, но и дополнительные знания, которые можно получить на специализированных курсах.

| Фото: пресс-служба Авито Услуг | Фото: пресс-служба Авито Услуг

– Почему, по вашему мнению, интерес к дополнительному образованию вырос так значительно?

– Рост спроса на дополнительное образование действительно впечатляет. Это объясняется тем, что в современных условиях наличие диплома само по себе уже не является гарантией успешной карьеры. Работодатели всё чаще оценивают практические навыки и опыт кандидатов, а также их готовность к постоянному обучению.

Образование помогает людям адаптироваться к новым реалиям. Например, сейчас специалисты в области IT становятся всё более востребованными. Курсы по программированию, анализу данных и другим техническим направлениям позволяют людям оставаться конкурентоспособными на рынке труда.

– Артем, какие образовательные услуги, помимо школьных предметов, сегодня привлекают пользователей? Что еще интересного можно найти среди предложений?

– Помимо подготовки по школьным предметам, сейчас большим спросом пользуются услуги для раннего развития детей и занятия с логопедом. Родители всё больше стремятся дать своим детям хорошие стартовые возможности. Также активно развиваются направления, связанные с творчеством — курсы по дизайну, рисованию, графическим редакторам. Люди хотят развивать креативные навыки, которые становятся всё более актуальными в современном мире. Также заметный интерес вызывают курсы по музыке и актерскому мастерству.

– Образовательные услуги в сфере красоты и здоровья сейчас очень востребованы. В чем причина такого интереса, и как обучение в этих направлениях помогает людям в карьерном плане?

– Да, сфера красоты и здоровья действительно пользуется большой популярностью. Это связано с тем, что многие видят в этих направлениях возможность для самостоятельной карьеры и работы на себя. Например, освоив профессию бровиста, мастера по маникюру, массажиста или косметолога, можно стать самозанятым и хорошо зарабатывать. Возможность быстро получить профессию и начать свой путь в индустрии красоты делает такие образовательные услуги особенно привлекательными.

– Какие перспективы вы видите для развития образовательных услуг в Тюменской области в ближайшие годы?

– Спрос на образовательные услуги в Тюменской области продолжит расти. Регион активно развивается, и это создает потребность в квалифицированных кадрах в разных сферах. Всё больше людей понимают, что для успешной карьеры нужно постоянно обновлять свои знания и навыки. Платформа Авито Услуги, предлагающая широкий выбор программ и преподавателей, делает обучение более доступным. И мы ожидаем, что в ближайшие годы количество предложений в сфере образования будет расти, а Авито Услуги - могут стать одним из инструментов для расширения пула клиентов и заказов, которые можно получать со всей страны.