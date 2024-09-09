Более 160 км дорог отремонтируют в Тюменском районе в 2024 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

113 улиц общей протяженностью 166,5 км отремонтируют в Тюменском районе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в 2024 году.

Работы этим летом шли во всех 20 муниципалитетах района, в 14 образованиях - полностью завершены.

Всего в рамках нацпроекта в программу ремонта в Тюменской области включено 170 объектов, полностью готовы 80. Остальные находятся в работе. По контрактам сроки завершения работ - середина октября, сообщает Главное управление строительства региона.