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Более 160 км дорог отремонтируют в Тюменском районе в 2024 году

Экономика, 14:59 09 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

113 улиц общей протяженностью 166,5 км отремонтируют в Тюменском районе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в 2024 году.

Работы этим летом шли во всех 20 муниципалитетах района, в 14 образованиях - полностью завершены.

Всего в рамках нацпроекта в программу ремонта в Тюменской области включено 170 объектов, полностью готовы 80. Остальные находятся в работе. По контрактам сроки завершения работ - середина октября, сообщает Главное управление строительства региона.

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# Безопасные и качественные дороги , ремонт дороги , Тюменский район

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