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Тюменские школьники посоревнуются в мини-лапте и кросс-эстафете

Спорт, 11:19 10 сентября 2024

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Соревнования по мини-лапте и кросс-эстафете в рамках спартакиады учащихся общеобразовательных организаций пройдут в Тюмени с 10 по 12 сентября, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

10, 11 и 13 сентября, за медали по мини-лапте поспорят учащиеся 7-8 классов. Соревнования пройдут на базе школы №43. 12 сентября школьники с 1 по 4, с 5 по 6 и с 7 по 8 классы посоревнуются в кросс-эстафете на территории спортивной школы №2.

Следующим видом состязаний станет мини-футбол. Матчи пройдут с 16 сентября по 4 октября.

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# мини-лапта , эстафета

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