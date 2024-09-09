78,5 млрд рублей поступили в бюджет Тюменской области в виде налогов за полгода

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

78,5 млрд рублей составили налоговые поступления в консолидированный бюджет Тюменской области за первую половину 2024 года. Это на 3 % или 2,5 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает региональное управление ФНС России.

Объем уплаченного налога на доходы физических лиц с января по июнь превысил 27 млрд рублей. Динамика к прошлому году – плюс 129 %. В текущем году физлицам из бюджета возвратили 5,8 млрд рублей, что составляет 102% от уровня 2023 года.

95 % деклараций (почти 173 тыс.) были направлены в налоговые органы в электронном виде. Срок предоставления вычетов составил порядка 15 дней вместо установленных Налоговым кодексом РФ трех месяцев.

Имущественные и инвестиционные вычеты в упрощенном порядке оформили 11 тыс. жителей Тюменской области. Сумма налога к возврату составила 654 млн рублей.