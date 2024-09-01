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Правительство Тюменской области будет содействовать повышению квалификации HR-служб

Экономика, 20:53 11 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Содействовать повышению квалификации HR-служб намерено правительство региона. Это поможет более эффективно решать задачи рынка труда, заявил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

В качестве примера эффективной работы служб по управлению персоналом он привел подходы, которые применяются на заводе "Фармасинтез-Тюмень".

"Кадровая служба брала на работу экскаваторщиков, которым здоровье уже не позволяло трудиться в полную силу и переквалифицировала их на операторов фасовочного станка, потому что базовая механика одна и та же. Таким образом закрывалась часть вакансий. То есть, имея необходимый набор знаний, специалист кадровой службы может описать базовые требования к профессии и разработать траекторию по перетоку сотрудников", - уточнил заместитель главы региона.

По его словам, есть и другие примеры: "Приложение усилий именно в этом направлении и есть наш скрытый резерв".

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# Андрей Пантелеев , дефицит кадров , рынок труда

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