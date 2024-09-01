Фуат Сайфитдинов отметил сохранение социально-экономической стабильности в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Положительную динамику налоговых поступлений и превышение плановых показателей формирования доходной части регионального бюджета отметил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, комментируя итоги первого в осенней сессии заседания облдумы 12 сентября.

"Это говорит о сохранении социально-экономической стабильности в нашем регионе. Увеличение доходной части позволило профинансировать все социальные обязательства и обеспечить ресурсами все намеченное в части народохозяйственной экономики", - подчеркнул он.

По словам Фуата Сайфитдинова, бюджет исполнен со значительным превышением плановых показателей, что позволило говорить о внесении изменений в главный финансовый документ на текущий и два последующих года.

"В целом, расходную часть увеличили на 20 процентов. Равно как и расходы на приоритетную социальную сферу. На 40 процентов увеличили объем дополнительных средств и на программу "Сотрудничество", - пояснил глава областного парламента.

Фуат Сайфитдинов отметил, что из 30 государственных программ, которые реализуются при участии областного бюджета, 25 претерпели изменения в сторону увеличения финансирования.

Инна Кондрашкина