Более 70 компаний из 60 регионов страны примут участие в TNF EXPO

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 70 компаний из 60 регионов страны примут участие в TNF EXPO. Они представят современные технологии ТЭК. Особенностью года станет увеличение компаний из ХМАО - Югры и ЯНАО.

"Участники выставки покажут наработки в рамках дорожной карты по решению вопросов критической номенклатуры ТЭК. Компания ОФС представит роторноуправляемую установку. Они строят завод на территории Тюменской области. И покажут продукцию, которую выпускают в цехах. Это все импортозамещение", - сказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

На выставке также увеличат блок IT. Свои наработки представят ведущие нефтегазовые компании страны.

Напомним, всего более 12 тыс. человек примут участие в III Промышленно-энергетическом форуме TNF. Помимо делегаций из 47 регионов России, ожидаются представители из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Египта, Кувейта и Саудовской Аравии.

Отметим, каждый день мероприятия имеет свое целевое направление: 15 сентября - день открытых дверей, 16 сентября - молодежный день, 17 - день технологий и процессов, 18 - стратегии, 19 сентября - цифра и общество.

Обеспечение технологической устойчивости и создание условий для санкционной независимости — основные вопросы TNF-2024. Итогом отраслевого события года станет документ, в основу которого лягут темы, задачи, инициативы участников.

Подробная программа III Промышленно-энергетическом форуме TNF представлена на сайте.

Анжела Лебедева