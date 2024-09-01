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Андрей Пантелеев рассказал, что ждать от визита Алиханова и Цивилева на TNF

Экономика, 12:03 13 сентября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Министры промышленности и энергетики Антон Алиханов и Сергей Цивилев примут участие в III Промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени. При их участии представители ведущих компаний нефтегазового сектора и власти обсудят главную тему - технологический суверенитет.

"Мы ждём презентации нового национального проекта "Энергетика". Мы подготовили вопросы по направлениям, которые требуют оперативного решения для развития технологий. Испытательная инфраструктура требует принятия решений. Комплекс этих вопросов выливается в поручения, которые мы отрабатываем в течение года. И как раз здесь, на полях TNF, показывает результат совместной деятельности. Уверен, визит министров принесёт большую пользу не только компаниям, но и в целом всей стране", - рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев во время пресс-дня на площадке форума 13 сентября.

Напомним, всего более 12 тыс. человек примут участие в III Промышленно-энергетическом форуме TNF. Помимо делегаций из 47 регионов России, ожидаются представители из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Египта, Кувейта и Саудовской Аравии.

Каждый день мероприятия имеет свое целевое направление: 15 сентября - день открытых дверей, 16 сентября - молодежный день, 17 - день технологий и процессов, 18 - стратегии, 19 сентября - цифра и общество.

Обеспечение технологической устойчивости и создание условий для санкционной независимости — основные вопросы TNF-2024. Итогом отраслевого события года станет документ, в основу которого лягут темы, задачи, инициативы участников.

Подробная программа III Промышленно-энергетическом форуме TNF представлена на сайте.

Анжела Лебедева

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# нефтегазовый форум , ТНФ

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