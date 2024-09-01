Тюменские активисты партии "Справедливая Россия – за правду" передали гумпомощь для жителей Курской области

| Фото: партия «Справедливая Россия – за правду» | Фото: партия «Справедливая Россия – за правду»

Собранную по поручению депутата Госдумы от Тюменской области Александра Ремезкова партию гуманитарной помощи передали в центр сбора, организованный во Дворце творчества и спорта "Пионер" в Тюмени. Помощь доставили региональные помощники депутата и активисты отделения партии "Справедливая Россия – за правду".

В соответствии с запросами из пунктов временного размещения, в которых сегодня находятся эвакуированные из зоны боевых действий мирные жители Курской области, передали вещи, которые помогут обустроить быт и организовать обучение детей, - средства личной гигиены, зубные пасты и щетки, тетради, ручки, карандаши, сообщили в пресс-службе партии.

"Работаем с той же отдачей, как летом при оказании помощи пострадавшим от паводка жителям Тюменской области. Активная гражданская позиция тюменцев еще раз наглядно подтверждает – мы единый народ великой страны. Чужой беды для нас не бывает, а испытания делают нас еще более сплоченными и сильными,- подчеркнул Александр Ремезков, - Помогали, помогаем и будем помогать тем соотечественникам, которым более всего нужна наша поддержка".