Александр Моор рассказал о ликвидации последствий паводка в Ишимском районе

| Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

С самого начала паводка принципиальной задачей было помочь всем, кто оказался в трудной ситуации. Из областного бюджета производились первоочередные, без особых подтверждающих документов выплаты по 50 тысяч рублей. Затем были выплаты тем, кто пострадал или полностью или частично потерял имущество. Когда было Президентом принято решение и вышло соответствующее постановление Правительства, эти выплаты были увеличены.

Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, посетив Ишим в ходе поездки по пострадавшим от паводка муниципалитетам региона. По его словам, самое важное сейчас - восстановить пострадавшее в результате паводка жильё земляков.

"Сегодня мы провели совещание с главами муниципалитетов, которые пострадали от паводка. Работа идёт по плану. Стоит задача – отремонтировать до 1 октября максимальное количество помещений. Есть отдельные нюансы, связанные с тем, что у людей жилье не было оформлено. Потребовалось время для того, чтобы пройти все юридические процедуры, поэтому в таких домах ремонт будет завершён чуть позже. Но, в любом случае, мы ставим перед собой задачу, чтобы все работы были завершены до начала зимы, до начала отопительного сезона", - подчеркнул он.

По словам главы региона, с теми земляками, чьи пострадали и были признаны непригодными для проживания, идёт отдельная работа. "Мы делаем выплаты для того, чтобы они могли себе купить новый дом, может, новую квартиру в другом населённом пункте. Здесь тоже все идёт по плану. Большая часть выплат уже произведена. Люди дома приобрели, остальные ещё находятся в поиске подходящего жилья", - отметил Александр Моор.

Тем, кто по той или иной причине не успеет приобрести жильё или закончить ремонт в своём доме, будет предоставлена жилплощадь из манёвренного фонда собственности муниципалитета, чтобы у семьи или отдельно проживающего человека были все необходимые, достойные условия до того момента, когда либо будет завершён ремонт, либо подобрано подходящее жильё.

"Это главный вопрос, который сегодня у меня на контроле, а также на контроле у глав муниципалитетов", - заметил губернатор. Александр Моор в ходе поездки посетил два дома в Ишимском районе, где ремонт уже завершён.

"Некоторые дома пострадали очень сильно, затапливались практически по окна, поэтому требовалась замена пола, полный ремонт стен, где-то даже и потолки поменяли, наша святая обязанность - помочь людям в этой трудной ситуации. Тем более, как правило, многие - одиноко проживающие пенсионеры. Мы в приоритетном порядке уделяем также внимание участникам СВО, либо их семьям и нашим пенсионерам", - рассказал глава региона.

Также в рамках работ по ликвидации последствий большой воды в муниципалитетах были отранжированы все пострадавшие от паводка дороги. На тех из них, что являются единственной артерией для связи населённых пунктов, движение восстанавливается в первую очередь.

"Сегодня я проехал по некоторым дорогам, которые были под водой, где произошли очень сильные разрушения, вымыты очень глубокие ямы, - рассказал Александр Моор. - Предстоит большая работа, она уже ведётся, но дороги пока ещё не восстановлены. В первую очередь мы должны связанность обеспечить территорий".

Реестр повреждённых дорог, мостов, подъездов к мостам, отработанный с участием Росавтодора, направлен в Министрой для согласования и выделения финансовой поддержки на выполнения всех работ. "Я уже озвучивал, что на восстановление потребуется порядка 2 миллиардов 700 миллионов рублей, сделаем всё это в двухлетней перспективе", - рассказал губернатор. Александр Моор добавил также, что построенные ранее гидротехнические сооружения выполнили свою работу в паводок на 100 процентов и выдержали.

"К сожалению, когда уходила вода, а также обильные осадки в последние два месяца, сделали свою чёрную работу и некоторые на отдельных участках, особенно, где русло реки делает поворот, произошёл подмыв берега и частичное обрушение тела дамбы. Безусловно, наша задача до следующей весны и возможного половодья все нарушения устранить. Мы сегодня их все объехали. Мы посмотрели дамбы в Ишиме в Ишимском районе. Что делать - понятно. Все необходимые средства мы выделили", - сообщил глава региона.

Он отметил также единство, проявленное ишимцами в борьбе с паводком: "Это были педагоги, учителя техникума, все как один встали на защиту, никого не надо было упрашивать, это такое мощное братство, которое показало, что в Ишиме и во всех муниципалитетах живут сильные духом люди, которые готовы объединиться и помочь друг другу в трудную минуту".

Николай Ступников