МФК "Тюмень" поборется за Кубок Суперлиги в Санкт-Петербурге

| Фото: из сообщества МФК "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества МФК "Тюмень" во ВКонтакте

МФК "Тюмень" сыграет за Кубок Суперлиги с "Кристаллом" из Санкт-Петербурга 18 сентября. 19 сентября тюменцев ждет матч с "Синарой" из Екатеринбурга. Всего Кубок Суперлиги соберет 12 команд и пройдет в три раунда: два отборочных и один финал.

Как сообщает "Вслух.ру", первый этап состоится в четырех городах: Санкт-Петербурге, Липецке, Новосибирске, Сыктывкаре. Победители четырех групп напрямую выйдут в финальный этап. Команды, занявшие второе и третье места, получат еще один шанс и сыграют второй отборочный раунд с 28 сентября по 1 октября. Финал пройдет в середине декабря.