  • 16 сентября 202416.09.2024понедельник
  • USD90,9345
    EUR100,7958
  • В Тюмени 14..16 С 2 м/с ветер северо-восточный

Лучших гонщиков области в дисциплине "Ралли-спринт" определили в Тюмени

Спорт, 16:13 16 сентября 2024

федерация автомобильного спорта Тюменской области | Фото: федерация автомобильного спорта Тюменской области

Лучших гонщиков чемпионата Тюменской области в дисциплине "Ралли-спринт" определили в Тюмени. 14 сентября на трассе автодрома на Воронинских горках за звание лучшего сразились 46 гонщиков.

Спортсмены состязались в дисциплине "Ралли-спринт". Пилоты приняли участие в пяти этапах чемпионата. Победителя определили по общей сумме баллов, набранных в зачет чемпионата.

В дисциплине "Ралли-спринт 2000" первое место в чемпионате Тюменской области и первое место в чемпионате Урала завоевал Евгений Ташланов на Ford Fiesta.

Евгений готовится к выступлению в соревнованиях Кубка России по классическому ралли и участие в тюменском чемпионате помогает ему не ослабить навык вождения.

В дисциплине "Ралли-спринт 1400" чемпионом стал Станислав Присяженко на Toyota Corolla, а в дисциплине "Ралли-спринт 1600" его сокомандник Захар Зуев.

В дисциплине "Ралли-спринт Свободный" первое место второй год подряд занимает молодой тюменский пилот Ярослав Евсеев на автомобиле Subaru Impreza.

Его соперник Денис Казаков - пилот Honda Civic, также претендовал на лидерство в этом направлении. Количество набранных за чемпионат очков между ними было нулевым.

Организаторы отмечают, что ежегодно увеличивается количество участвующих в автогонках девушек, в 2024 году их было семь. Лучшей "АвтоЛеди" стала Наталья Маловецкая.

Всего за сезон в тюменском ралли "Асфальтовый спринт-2024" приняли участие более 60 пилотов из Тюмени и Тюменской области, сообщает региональная федерация автомобильного спорта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# автоспорт , ралли

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:07 16.09.2024Тюменский спортсмен Александр Терентьев завоевал золотую медаль на спринтерских гонках
16:13 16.09.2024 Лучших гонщиков области в дисциплине "Ралли-спринт" определили в Тюмени
08:27 16.09.202412 команд представят Тюменскую область на чемпионате России по танцевальному спорту
18:04 15.09.2024МФК "Тюмень" поборется за Кубок Суперлиги в Санкт-Петербурге