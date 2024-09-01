Лучших гонщиков области в дисциплине "Ралли-спринт" определили в Тюмени

| Фото: федерация автомобильного спорта Тюменской области | Фото: федерация автомобильного спорта Тюменской области

Лучших гонщиков чемпионата Тюменской области в дисциплине "Ралли-спринт" определили в Тюмени. 14 сентября на трассе автодрома на Воронинских горках за звание лучшего сразились 46 гонщиков.

Спортсмены состязались в дисциплине "Ралли-спринт". Пилоты приняли участие в пяти этапах чемпионата. Победителя определили по общей сумме баллов, набранных в зачет чемпионата.

В дисциплине "Ралли-спринт 2000" первое место в чемпионате Тюменской области и первое место в чемпионате Урала завоевал Евгений Ташланов на Ford Fiesta.

Евгений готовится к выступлению в соревнованиях Кубка России по классическому ралли и участие в тюменском чемпионате помогает ему не ослабить навык вождения.

В дисциплине "Ралли-спринт 1400" чемпионом стал Станислав Присяженко на Toyota Corolla, а в дисциплине "Ралли-спринт 1600" его сокомандник Захар Зуев.

В дисциплине "Ралли-спринт Свободный" первое место второй год подряд занимает молодой тюменский пилот Ярослав Евсеев на автомобиле Subaru Impreza.

Его соперник Денис Казаков - пилот Honda Civic, также претендовал на лидерство в этом направлении. Количество набранных за чемпионат очков между ними было нулевым.

Организаторы отмечают, что ежегодно увеличивается количество участвующих в автогонках девушек, в 2024 году их было семь. Лучшей "АвтоЛеди" стала Наталья Маловецкая.

Всего за сезон в тюменском ралли "Асфальтовый спринт-2024" приняли участие более 60 пилотов из Тюмени и Тюменской области, сообщает региональная федерация автомобильного спорта.