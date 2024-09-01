В селе Кулаково Тюменского района отремонтировали проезд

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Подрядная организация завершила ремонт проезда, который соединяет несколько улиц с. Кулаково Тюменского района. Отремонтировано около 500 метров дороги, сообщает ГУС Тюменской области.

В регионе продолжается реализация проекта "Региональная и местная дорожная сеть" нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В текущем году выполняются работы на 170 объектах ремонта, в том числе на двух мостах и двух путепроводах.