Семь хозяйств Ишимского района преодолели экватор уборочной кампании

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

32 тыс. 391 га посевных площадей убрали аграрии Ишимского района - 37 % плана. Валовый сбор зерна составил 83 тыс. тонн при средней урожайности 25,9 центнеров с гектара, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Экватор кампании преодолели семь хозяйств - здесь убрано более половины площадей. Это ИП Целиков (63 %), КФХ Борн (62 %), ООО "Агрофирма Колос", СПК Нива (58 %), ИП Трейзе (51 %), ИП Осипов (50 %). По урожайности лидируют ИП Осипов - 35,2 центнера с гектара, ООО "Черемшанское" - 34,4, ООО "Опеновское" - 29, ЗАО "Племзавод-Юбилейный" - 28,9 центнера с гектара.

Обработано более 15 тыс. гектаров зяби - 20% плана. Под новый урожай аграрии засыпали почти 9 тыс. тонн семян - 37 % от общей потребности.

Продолжается уборка картофеля. С 39 гектаров полей (43 %) аграрии уже получили 544 тонны "второго хлеба". Средняя урожайность картофеля в Ишимском районе в этом году - 139 центнеров с гектара.

Часть хозяйств продолжает заготавливать корма на зиму. Запасы сена сформированы, сейчас пополняются запасы сенажа и силоса.