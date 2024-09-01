  • 19 сентября 202419.09.2024четверг
  • USD91,6712
    EUR102,0390
  • В Тюмени 21..23 С 4 м/с ветер южный

Семь хозяйств Ишимского района преодолели экватор уборочной кампании

Экономика, 10:57 19 сентября 2024

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

32 тыс. 391 га посевных площадей убрали аграрии Ишимского района - 37 % плана. Валовый сбор зерна составил 83 тыс. тонн при средней урожайности 25,9 центнеров с гектара, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Экватор кампании преодолели семь хозяйств - здесь убрано более половины площадей. Это ИП Целиков (63 %), КФХ Борн (62 %), ООО "Агрофирма Колос", СПК Нива (58 %), ИП Трейзе (51 %), ИП Осипов (50 %). По урожайности лидируют ИП Осипов - 35,2 центнера с гектара, ООО "Черемшанское" - 34,4, ООО "Опеновское" - 29, ЗАО "Племзавод-Юбилейный" - 28,9 центнера с гектара.

Обработано более 15 тыс. гектаров зяби - 20% плана. Под новый урожай аграрии засыпали почти 9 тыс. тонн семян - 37 % от общей потребности.

Продолжается уборка картофеля. С 39 гектаров полей (43 %) аграрии уже получили 544 тонны "второго хлеба". Средняя урожайность картофеля в Ишимском районе в этом году - 139 центнеров с гектара.

Часть хозяйств продолжает заготавливать корма на зиму. Запасы сена сформированы, сейчас пополняются запасы сенажа и силоса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# аграрии , АПК , Ишимский район , кормозаготовка , уборочная кампания

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:14 19.09.2024Поставки свежих ягод в Тюменскую область из Киргизии выросли на 49 % за сентябрь
12:03 19.09.2024Витрину проектов креативных индустрий Тюмени представили на форуме TNF
11:19 19.09.2024В Тюменской области наименьшая инфляция по УФО
10:57 19.09.2024Семь хозяйств Ишимского района преодолели экватор уборочной кампании