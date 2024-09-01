В Тюменской области на 93 % вырос спрос на новых специалистов у нефтегазовых и сервисных компаний

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 93 % вырос спрос на новых специалистов у нефтегазовых и сервисных компаний в Тюменской области за лето. В топ-3 самых востребованных вошли механики, которым предлагают в среднем 106 тыс. 131 рубль, сварщики - 96 тыс. 77 рублей и электромонтажники - 88 тыс. 670 рублей.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" региональный представитель "Авито работы" в Тюмени Ксения Фёдорова, на разнорабочих спрос у работодателей вырос на 48 %, им готовы предложить 56, 5 тыс. рублей.

"Из других актуальных высокооплачиваемых вакансий нефтегазовой и сервисной отрасли Тюмени можно выделить предложение для мастера по ремонту скважин с опытом работы более года. Предлагаемая зарплата до 267 тысяч рублей при вахтовом графике. Оператору по ГРП - 240 тысяч рублей. От специалиста требуют стаж и удостоверение оператора гидроразрыва пласта шестого разряда и водительское удостоверение категории СЕ. Компания предлагает униформу, проживание, транспорт до работы и обучение", - привела данные представитель онлайн-платформы.

Оксана Корнеенкова