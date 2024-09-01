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У 32-летнего ишимца за пьяную езду изъяли электросамокат

Происшествия, 16:16 20 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Электросамокат конфисковали у 32-летнего жителя Ишима за езду в нетрезвом виде. Ему также назначили 240 часов работ, лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2,5 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В июне 2024 года подсудимый в пьяном состоянии ехал на электросамокате Kugoo M5 Jilong по дорогам общего пользования Ишима. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

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# прокуратура Тюменской области

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