У 32-летнего ишимца за пьяную езду изъяли электросамокат

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Электросамокат конфисковали у 32-летнего жителя Ишима за езду в нетрезвом виде. Ему также назначили 240 часов работ, лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2,5 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В июне 2024 года подсудимый в пьяном состоянии ехал на электросамокате Kugoo M5 Jilong по дорогам общего пользования Ишима. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.