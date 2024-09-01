Александр Моор: работники прокуратуры прошли большой путь вместе с регионом

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Прокуратура Тюменской области отмечает 80-летний юбилей. За это время работники надзорного органа вместе с регионом прошли большой путь, стояли на защите законных прав и интересов граждан.

Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Тюменской области Александр Моор.

“У органов прокуратуры и властей региона – богатый опыт плодотворного взаимодействия. Например, сейчас сотрудничаем в вопросах контроля соблюдения прав участников специальной военной операции и членов их семей. Защищаем законные интересы жителей, чье имущество пострадало от паводка”, – сказал он.

Особую благодарность глава региона выразил ветеранам, которые творили историю тюменской прокуратуры. Их дело сейчас продолжают молодые сотрудники. Среди прокуроров есть настоящие трудовые династии.

Губернатор пожелал работникам прокуратуры успехов в деле служения закону на благо Тюменской области и всей страны.