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Футболисты "Тюмени" сыграют в Челябинске с местной командой 24 сентября

Спорт, 13:31 24 сентября 2024

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Участие в FONBET-Кубке России футболисты "Тюмени" начнут в Челябинске 24 сентября матчем с местной командой, сообщает пресс-служба клуба.

В текущем сезоне "Тюмень" победила всего раз, "Челябинск" идёт без поражений. Уральцы уверенно лидируют во второй лиге "А", на семь очков опережая ближайшего преследователя из костромского "Спартака".

Кубковый матч начнётся в 19 часов. Посмотреть его можно на сайте "Матч ТВ".

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# ФК Тюмень , футбол

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