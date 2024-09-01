Футболисты "Тюмени" сыграют в Челябинске с местной командой 24 сентября

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Участие в FONBET-Кубке России футболисты "Тюмени" начнут в Челябинске 24 сентября матчем с местной командой, сообщает пресс-служба клуба.

В текущем сезоне "Тюмень" победила всего раз, "Челябинск" идёт без поражений. Уральцы уверенно лидируют во второй лиге "А", на семь очков опережая ближайшего преследователя из костромского "Спартака".

Кубковый матч начнётся в 19 часов. Посмотреть его можно на сайте "Матч ТВ".