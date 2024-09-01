Тюменцы на выставке АПК в Югре представят историю мороженого

t.me/tppto t.me/tppto

Историю мороженого расскажут участникам XII межрегиональной выставки АПК в Ханты-Мансийке представители Тюменской области 26-28 сентября. Ялуторовский завод сухого молока первым в регионе произвел сухую смесь для получения сливочного мороженого. Железная баночка пользовалась большой популярностью в Советском Союзе.

t.me/tppto t.me/tppto

В 70-е года прошлого века появился пломбир в вафельных стаканчиках от Тюменьмолоко. Новый этап развития производства холодного лакомства начался в 80-е годы XX века: на тюменском хладокомбинате наладили выпуск мороженого "Забава".

"Линию по его производству монтировали специально приглашенные из Италии специалисты. В те годы мороженое на палочке произвело в Тюмени настоящий фурор, став по-настоящему любимым тюменцами лакомством. Объем производства мороженого составлял 250 тонн в месяц", - рассказали в ТПП Тюменской области.

Компания "Ландис" известна в регионе своей продукцией под брендом "Тюменский пломбир". Особой любовью тюменцев и гостей пользуется рожок шоколадный с соленой карамелью Visit Tyumen.

В 2024 году предприятие возобновило производство легендарной "Забавы", а также молочного мороженого "Эскимо" в белой глазури и шоколадного мороженого "Эскимо" в темной глазури.

"На новый уровень развития производства мороженого в Тюменской области вышли благодаря сублимированному мороженому от компании Green Life. Это уникальный продукт, имеющий очень насыщенный вкус, хрупкую текстуру, а главное, оно не тает даже при плюсовой температуре. Мороженое активно продается через маркетплейсы по всей стране", - отметили в ТПП.

Тюменская область занимает лидирующие позиции по производству мороженого, радуя настоящим, качественным продуктом. Узнать подробно об этом можно будет на стенде региона в рамках отраслевой выставки.