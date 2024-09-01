Александр Моор открыл международный турнир по греко-римской борьбе в Тюмени

| Фото: Александр Аксёнов, ИА «Тюменская линия» | Фото: Александр Аксёнов, ИА «Тюменская линия»

160 спортсменов в возрасте от 19 лет и старше из России, Азербайджана, Казахстана, Армении, Белоруссии и Таджикистана собрал проходящий в Тюмени XVIII международный турнир по греко-римской борьбе.

Участники сражаются за звание сильнейшего и призы заслуженного мастера спорта СССР, серебряного призёра Олимпийских игр и чемпионата мира, чемпиона Европы Владимира Чебоксарова.

Торжественное открытие турнира провёл 24 сентября губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона, обращаясь к участникам и зрителям, отметил, что Тюменская область всегда была территорией спорта.

"Дорогие друзья, уважаемые спортсмены, тренеры, гости, уважаемые болельщики, я приветствую всех в Тюмени на наших международных соревнованиях по греко-римской борьбе. Мы проводим этот турнир уже в 28 раз. Здесь, в нашем городе, собираются не только сильнейшие спортсмены из регионов Российской Федерации, сегодня к нам приехали наши друзья наши коллеги из других стран", - сказал губернатор.

От отметил, что Владимир Васильевич Чебоксаров является для многих спортсменов символом и примером великого спортсмена и настоящего патриота.

"Всех нас объединяет любовь к спорту и стремление к честной и чистой победе, неизменное уважение к сопернику. Именно таким и должен быть спорт - честным и вне политики", - сказал Александр Моор.

"Именно здесь, на таких соревнованиях формируется дружба. Я рад, что турнир вовлечёт в наши секции ещё больше ребятишек. Нам не хватает площадок, чтобы записать всех ребят, которые после таких соревнований приходят в наши залы. Мы на верной дороге. Давайте дружить дальше, и борьба будет процветать", - обратился к участникам турнира Владимир Чебоксаров.

Среди участников такие олимпийские чемпионы, как Рустам Тотров, Хасан Бароев, Алексей Мишин, Вартерес Самургашев и Алан Хугаев. Среди представителей Тюмени - борец в весовой категории до 77 кг Сергей Кутузов. Призовые за первое место - 100 тыс. рублей, а также традиционные медали, грамоты и кубки.

Напомним, что турнир по греко-римской борьбе на призы Владимира Чебоксарова проводится в Тюмени с 1995 года по инициативе заслуженного работника физкультуры Валентина Зуева.

"В 2024 году Федерацией спортивной борьбы России было согласовано присвоение этим традиционным соревнованиям статуса международных, - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин. - Надо отметить, что сегодня здесь присутствует весь тренерский штаб Российской Федерации, а также сильнейшие спортсмены страны, основной состав сборной команды Российской Федерации, в том числе, резервный".

Он подчеркнул также, что турнир считается рейтинговым и отборочным на соревнования разных других уровней, в том числе, международных.

"В настоящее время обсуждается вопрос участия сборной, российских спортсменов в международных соревнованиях, в том числе, в чемпионате мира", - добавил Евгений Хромин.

Владимир Чебоксаров – советский борец, серебряный призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира, Европы и СССР. Заслуженный мастер спорта СССР, судья международной категории, заслуженный тренер РСФСР.

Родился в 1951 году в Тюмени. С 1965 года начал заниматься классической борьбой. Входил в состав сборной СССР. Стал серебряным призёром на Олимпийских играх в Монреале в 1976 году.

Поединки проходят в спортивном комплексе "Центральный" по адресу ул. Орджоникидзе, 60. Вход на соревнования свободный. На 25 сентября запланированы полуфинальные поединки, они пройдут с 10 до 13 часов. Затем состоится финал состязаний и церемонии награждения победителей и призёров турнира.

Возрастное ограничение: 6+

Николай Ступников