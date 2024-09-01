В Тюменской области 32 предпринимателя поддержат грантами до полумиллиона рублей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

32 предпринимательских проекта в Тюменской области поддержат грантами от 100 до 500 тыс. рублей. По итогам конкурсного отбора на господдержку могут рассчитывать девять социальных предпринимателей и 23 молодых.

По информации регионального центра "Мой бизнес", все они смогут побороться за возможность получить гранты на сумму от 100 до 500 тыс. рублей. Финансовую поддержку можно будет направить на аренду помещений, закупку оборудования и реализацию других ключевых целей для развития бизнеса.

Поддержка реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".