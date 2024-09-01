В Тюменской области направят более 4 млрд 230 млн рублей на создание безопасных условий труда

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 4 млрд 230 млн рублей направят в Тюменской области на создание безопасных условий труда в 2024-2030 гг. Основная доля – это средства работодателей, которые инвестируют в охрану труда, сказал директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров на пленарной сессии форума промышленной безопасности в Тюменском технопарке 25 сентября.

"Целевая программа по безопасности труда состоит из пяти направлений. В течение года мы проводим около 60 мероприятий по профилактике травматизма, снижения профзаболеваемости. Социальный фонд ежегодно выделяет средства работодателям на возмещение расходов по охране труда. За последние три года сумма выросла почти в два раза, составила более 230 миллионов рублей", - отметил Сидоров.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Показатель травматизма в Тюменской области не снижается, так в 2023 году было зафиксировано более 400 случаев, что на 14 % больше, чем в 2022 году. За первое полугодие 2024 года на производстве пострадали 230 сотрудников, что на 4 % выше аналогичного периода прошлого года. Девять рабочих погибли.

"Ситуация с производственным травматизмом нестабильная и имеет тенденцию к росту. В определенной степени это связано с активным ростом промышленности, строительства. Все это требует большой нагрузки на коллективы. Необходимо наращивать объемы профилактических мероприятий, повышать качество этой работы. И это прямая обязанность работодателей, предусмотренная трудовым законодательством", - напомнил директор департамента труда и занятости Тюменской области.

Форум по промбезопасности и охране труда позволяет предпринимателям, органам власти, представителям контролирующих органов на одной площадке обсудить актуальные проблемы, наметить пути их решения, познакомится с новыми изменения в законодательстве.

Форум в Тюмени собрал около 400 человек. Он продолжит работу 26 сентября. Программа представлена по ссылке.

Анжела Лебедева