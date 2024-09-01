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Тюменские аграрии наращивают темпы уборки техкультур

Экономика, 18:40 26 сентября 2024

Департамент АПК Тюменской области | Фото: Департамент АПК Тюменской области

8 тыс. 300 га технических культур (рапс, лен, подсолнечник и другие) обмолотили тюменские аграрии по данным регионального департамента АПК на 26 сентября. Валовой сбор составил 14 тыс. 900 тонн, это плюс 600 га 1 тыс. 400 тонн за сутки.

Активно идет обмолот зерновых и зернобобовых. Валовый сбор на 26 сентября составляет 1 млн 53 тыс. 500 тонн. Урожайность - 25 центнеров с гектара.

Картофель убран на площади свыше 4 тыс. 200 га. С одного гектара аграрии в среднем получают 297 центнеров, всего собрано 126 тыс. 32 тонны картофеля. Овощеводы убрали с полей 5 тыс. 300 тонн капусты, 9 тыс. 400 тонн свеклы и почти 2 тыс. 800 моркови.

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# АПК , сельхозтоваропроизводители , уборка урожая

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