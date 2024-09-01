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Навигатор допобразования Тюменской области отмечен на всероссийском конкурсе

Экономика, 14:04 27 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Навигатор дополнительного образования Тюменской области стал победителем в номинации "Народное признание" всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2024". Это платформа с информацией обо всех кружках и секциях в сфере допобразования в нашем регионе.

В голосовании участвовали 50 тыс. жителей России. Они выбирали лучшее из 60 решений, созданных в двадцати регионах страны. Награждение состоится в рамках XII Всероссийского форума "ПРОФ-IT", который пройдет с 9 по 11 октября в Москве.

В 2024 году на навигаторе опубликована информация более чем по 400 образовательным организациям Тюменской области и 7,5 тыс. программам. Родители направили более 90 тыс. электронных заявлений, отмечает департамент информатизации региона.

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