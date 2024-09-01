Тюменцы стали чаще регистрировать бытовую недвижимость онлайн

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

87 тыс. 843 заявления об осуществлении учетно-регистрационных действий в отношении объектов бытовой недвижимости поступило в Управление Росреестра по Тюменской области в электронном виде с января по август 2024 года. Это в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет Мегатюмень.

В отношении 91,6 % таких заявлений решение о регистрации принято в течение одного рабочего дня.

Средний фактический срок государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в отношении бытовой недвижимости в электронном виде составил в августе 0,7 дня.