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В Тюменском районе чиновники сыграли в шахматы, дартс и настольный теннис

Спорт, 18:22 01 октября 2024

пресс-служба администрации Тюменского района | Фото: пресс-служба администрации Тюменского района

X Спартакиада органов местного самоуправления Тюменского района стартовала 1 октября, сообщает пресс-служба администрации района.

В спортивной школе в поселке Боровском прошли соревнования по шахматам, дартсу и настольному теннису.

В играх приняли участие 25 команд. Среди них - коллективы структурных подразделений районной администрации и сборные команд администраций и дум муниципальных образований.

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# спартакиада , Тюменский район

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