В Тюменском районе чиновники сыграли в шахматы, дартс и настольный теннис
Спорт, 18:22 01 октября 2024
| Фото: пресс-служба администрации Тюменского района
X Спартакиада органов местного самоуправления Тюменского района стартовала 1 октября, сообщает пресс-служба администрации района.
В спортивной школе в поселке Боровском прошли соревнования по шахматам, дартсу и настольному теннису.
В играх приняли участие 25 команд. Среди них - коллективы структурных подразделений районной администрации и сборные команд администраций и дум муниципальных образований.