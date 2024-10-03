Тюменским предпринимателям предлагают получить семь тысяч рублей на первый запуск рекламы в "Яндекс Бизнесе"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый этап совместной программы поддержки малого и среднего бизнеса запускают Минэкономразвития России и Яндекс Бизнес. Предпринимателям предлагают получить 7 тыс. рублей на первый запуск рекламы в "Яндекс Бизнесе", сообщает центр "Мой бизнес".

Принять участие в программе могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые, которые ранее не запускали рекламу через "Яндекс Бизнес" или запускали её больше года назад. Оставить заявку на участие в программе можно на странице партнёрской программы.

Программа действует до 27 декабря 2024 г.

Подробности об этой и других программах поддержки для бизнеса от Минэкономразвития и крупных компаний можно найти здесь.