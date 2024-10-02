Современную газовую котельную запустят в Ярковском районе

| Фото: Пресс-служба АО СУЭНКО | Фото: Пресс-служба АО СУЭНКО

Новую автоматизированную газовую котельную мощностью 2 МВт готовят к запуску в селе Гилево Ярковского района. Оборудование уже подключено к инженерным сетям и начнет работу в ближайшие дни, сообщает пресс-служба АО СУЭНКО.

Реконструкция объектов теплоснабжения в муниципалитете ведется в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2020 году. Всего в обслуживании ООО "ТКС" (дочернее предприятие СУЭНКО) в Ярковском районе находится 34 котельных. Все они полностью подготовлены к зиме: отремонтированы котлы, проведена промывка и опрессовка сетей, заменены и проверены измерительные приборы.

| Фото: Пресс-служба АО СУЭНКО | Фото: Пресс-служба АО СУЭНКО

Кроме того, в рамках ремонтной и инвестиционной программ капитально отремонтированы сети с заменой запорной арматуры в деревне Кукушки Исетского района, реконструированы теплотрассы в селах Бархатово, Шорохово, Кировский. На всех 32 котельных смонтированы приборы учета. Для гарантии надежности теплоснабжения в холодное время года заранее отремонтированы тепловые сети в селах Архангельское, Слобода Бешкиль, на котельной в Рафайлово заменены дымовые трубы.

Продолжаются работы в поселке Кировский, здесь подрядчик заменил более 2,6 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении.