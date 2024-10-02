Жители Тюменской области оформили 24,3 тысячи кредитных карт за месяц

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

24,3 тыс. кредитных карт оформили жители Тюменской области за август. Это на 6,8 % меньше, чем месяцем ранее. По данным национального бюро кредитных историй, снижение выдачи новых кредитных карт отмечается третий месяц подряд.

"Такая динамика во многом обусловлена жесткой денежно-кредитной политикой регулятора по охлаждению кредитного рынка. Вместе с тем, благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования", - уточнил представитель НБКИ Алексей Волков.

Сокращается и средний лимит кредитных карт. Если в июле он составил 106,8 тыс. рублей, то в августе наиболее востребована у тюменцев сумма в 105,7 тыс. рублей.

В НБКИ эту общероссийскую тенденцию объясняют снижением интереса к данному виду кредитования и политикой регулятора по охлаждению кредитного рынка.

Оксана Корнеенкова