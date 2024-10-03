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В селе Тюменского района кадастровые работы проводят за счет областного бюджета

Экономика, 16:30 03 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Комплексные кадастровые работы проводят за счет областного бюджета в с. Луговом Тюменского района. Это поможет решить земельные споры и устранить имеющиеся в Едином государственном реестре недвижимости ошибки, сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области.

Работы в Луговом завершатся до 1 декабря 2024 г. Департамент просит жителей обследуемых кварталов обеспечить кадастровым инженерам доступ к объектам недвижимости.

департамент имущественных отношений Тюменской области | Фото: департамент имущественных отношений Тюменской области

Отметим, что количество территорий, на которых проводятся ККР за счёт бюджета, ограничено. Удобно, что теперь проведение могут заказывать и частные лица. Комплексные работы дешевле и надёжнее обычных.

Проверить, попадает ли ваш участок под проведение ККР за счёт бюджета, можно в местной администрации или на сайте.

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# департамент имущественных отношений , кадастр

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