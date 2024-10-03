В селе Тюменского района кадастровые работы проводят за счет областного бюджета
Комплексные кадастровые работы проводят за счет областного бюджета в с. Луговом Тюменского района. Это поможет решить земельные споры и устранить имеющиеся в Едином государственном реестре недвижимости ошибки, сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области.
Работы в Луговом завершатся до 1 декабря 2024 г. Департамент просит жителей обследуемых кварталов обеспечить кадастровым инженерам доступ к объектам недвижимости.
Отметим, что количество территорий, на которых проводятся ККР за счёт бюджета, ограничено. Удобно, что теперь проведение могут заказывать и частные лица. Комплексные работы дешевле и надёжнее обычных.
Проверить, попадает ли ваш участок под проведение ККР за счёт бюджета, можно в местной администрации или на сайте.