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Около 155 тысяч тонн гороха заготовили предприятия Тюменской области

Экономика, 17:47 03 октября 2024

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре

Около 75 тыс. гектаров гороховых полей обмолотили сельхозпредприятия Тюменской области. Урожай на 3 октября составляет 154 тыс. 766 тонн, сообщает региональный департамент АПК.

Всего аграрии убрали около 536 тыс. гектаров посевных площадей. Общий намолот зерновых и зернобобовых по итогам первых дней октября составил уже 1 млн 335 тыс. 149 тонн.

Урожай технических культур за минувшие сутки прирос почти на 2 тыс. 500 тонн и составил 31 тыс. 852 тонны.

Картофель убран на площади 5 тыс. 558 гектаров. На складах находится почти 165 тонн "второго хлеба". Предприятия региона собрали 25 тыс. 278 тонн овощей открытого грунта. По весу лидирует свекла - 9 тыс. 905 тонн, на втором месте - капуста (7 тыс. 729 тонн), на третьем - морковь (3 тыс. 814 тонн).

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# АПК , горох , зерновые культуры , овощи , уборка урожая , уборочная кампания

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