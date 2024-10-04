Более 20 тысяч вакансий предлагают работодатели в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 20 тыс. вакансий предлагают работодатели в Тюменской области. Наибольшая доля предложений для трудоустройства в сфере строительства - 2,9 тыс., сообщает департамент труда и занятости населения.

По данным ведомства с января по 2 октября в службу занятости населения региона обратились за содействием в поиске подходящей работы 36,6 тыс. человек, трудоустроены 28,7 тыс. из них.

Численность зарегистрированных безработных в Тюменской области на 3 октября составляет 1,8 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы — 0,24 %.