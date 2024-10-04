Курсанты ТВВИКУ вошли в сборную инженерных войск по самбо

| Фото: пресс-служба Центрального военного округа | Фото: пресс-служба Центрального военного округа

На чемпионате инженерных войск ВС РФ по самбо в Тюмени победу одержала команда ТВВИКУ. Турнир прошёл в областном центре уже в девятый раз, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Участниками соревнований стали будущие офицеры и военнослужащие из воинских частей, соединений и организаций инженерных войск из Мурманска, Калининграда, а также Московской, Владимирской и других областей.

Спортсмены оценивались в нескольких весовых категориях, а также в общекомандном зачёте. Судейство поединков осуществлялось по олимпийской системе до двух выбываний.

По результатам соревнований в общекомандном зачёте первое место завоевала команда курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, серебряными призёрами стали военнослужащие из Кстова.

Замкнули тройку сильнейших самбисты из Межвидового регионального учебного центра, дислоцированного в Волгоградской области.

Победителей и призёров наградили грамотами, медалями и памятными подарками. Кроме того, по результатам чемпионата была сформирована сборная команда инженерных войск.

Она примет участие в чемпионате Вооружённых сил Российской Федерации, который планируется провести в июне 2025 года в Ишиме