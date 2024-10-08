Урожай картофеля в Тюменской области превысил 180 тысяч тонн

| Фото: Департамент АПК Тюменской области | Фото: Департамент АПК Тюменской области

183 тыс. тонн картофеля собрали сельхозпредприятия Тюменской области по данным регионального департамента АПК на 8 октября. Прирост за сутки составил около тысячи тонн.

Активно идет обмолот зерновых и зернобобовых культур. Аграрии региона преодолели метку в 1,5 млн тонн зерна. Всего обмолочено 608 тыс. гектаров полей. Урожайность держится на уровне 25 центнеров с гектара.

Технические культуры убраны на площади 28 тыс. гектаров. Валовый сбор составил 48,3 тыс. тонн при средней урожайности 17 центнеров с гектара.

Продолжается уборка овощей открытого грунта. На 8 октября предприятия собрали 32,6 тыс. тонн, из них 12,2 тыс. тонн - капуста, 9,9 тыс. тонн - свекла, 6,3 тыс. тонн - морковь разных сортов.