Птицефабрики Тюменской области произвели около 800 млн яиц с начала года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

769,6 млн яиц произвели птицефабрики Тюменской области с января по август 2024 года. Прирост к объему восьми месяцев прошлого года составил 96,9 %, приводит данные региональный департамент экономики.

Производство молока достигло объема 252,2 тыс. тонн, что равнозначно показателю восьми месяцев 2023 г. Мяса в живом весе - 115,8 тыс. тонн - на 0,4 % больше, чем с января по август прошлого года.