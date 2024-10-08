Птицефабрики Тюменской области произвели около 800 млн яиц с начала года
Экономика, 17:32 08 октября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
769,6 млн яиц произвели птицефабрики Тюменской области с января по август 2024 года. Прирост к объему восьми месяцев прошлого года составил 96,9 %, приводит данные региональный департамент экономики.
Производство молока достигло объема 252,2 тыс. тонн, что равнозначно показателю восьми месяцев 2023 г. Мяса в живом весе - 115,8 тыс. тонн - на 0,4 % больше, чем с января по август прошлого года.