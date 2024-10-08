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Птицефабрики Тюменской области произвели около 800 млн яиц с начала года

Экономика, 17:32 08 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

769,6 млн яиц произвели птицефабрики Тюменской области с января по август 2024 года. Прирост к объему восьми месяцев прошлого года составил 96,9 %, приводит данные региональный департамент экономики.

Производство молока достигло объема 252,2 тыс. тонн, что равнозначно показателю восьми месяцев 2023 г. Мяса в живом весе - 115,8 тыс. тонн - на 0,4 % больше, чем с января по август прошлого года.

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# АПК , продукты питания , Росстат

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