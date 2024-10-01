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Тюменские компании приглашают на выставку в Шанхай

Экономика, 08:14 11 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка строительной индустрии "Bauma China-2024" пройдет в китайском Шанхае с 24 по 30 ноября. Компании Тюменской области приглашают войти в состав бизнес-миссии.

По информации региональной Торгово-промышленной палаты, Bauma China – это важнейшее отраслевое событие для стройиндустрии и является азиатским аналогом всемирно известной мюнхенской выставки BAUMA. Проходит один раз в два года.

В ходе визита запланировано участие в выставке для ознакомления с представленными технологиями и машинами, посещение предприятий и инфраструктурных проектов. Также запланированы встречи с Китайским обществом гражданского строительства (ССЕС), со специалистами Торгового представительства РФ в Шанхае.

Уточнить информацию по вопросам участия в выставке можно по телефону 8-912-927-92-16, вице-президент, директор Центра ВЭД Екатерина Ульянцева.

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# ТПП Тюменской области

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