Более 100 предложений о работе представят предприятия ОПК на ярмарке вакансий в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 100 специалистов требуются на предприятия оборонно-промышленного комплекса в Тюменской области. Предложения о трудоустройстве озвучат работодатели на ярмарке вакансий в кадровом центре "Работа России" (ул. Республики, д. 204 В, к. 3) 10 октября, начало в 11 час.

Как сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области, на собеседования ждут токарей, фрезеровщиков, слесарей-ремонтников, операторов станков с числовым программным управление, инженеров-конструкторов.

В числе преимуществ работы на оборонно-промышленный комплекс - расширенный соцпакет, полис ДМС, льготное питание в заводской столовой, развозка транспортом предприятия, корпоративные мероприятия и санаторно-курортное лечение.

Так же на ярмарке представят вакансии для работы вахтовым методом на нефтегазодобывающих объектах юга Тюменской области, Югры и Ямала.

Ярмарку вакансий могут посетить все желающие, в том числе и не зарегистрированные в органах службы занятости.