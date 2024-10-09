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Быстровозводимый модульный клуб построят в Вагайском районе

Губернатор, 14:04 09 октября 2024

пресс-служба правительства Тюменской области | Фото: пресс-служба правительства Тюменской области

Модульный клуб построят в селе Большой Карагай Вагайского района. Такое поручение дал губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам личного приема жителей региона.

Весной учреждение культуры попало в зону подтопления. Здание признано непригодным к эксплуатации, ремонтировать его нецелесообразно, рассказала Александру Моору местная жительница – культорганизатор, руководитель самодеятельного творческого коллектива Алсу Баймуратова.

В результате было принято решение о монтаже в Большом Карагае быстровозводимого модульного здания площадью 280 кв. метров с залом на 100 посадочных мест. Работы должны завершить до конца 2024 года.

Жительница села Аромашево, пенсионерка Ирина Носкова передала главе региона пожелание земляков о проведении ремонта автодороги и оборудовании тротуаров по ул. Декабристов. Здесь уже идет реконструкция здания, в котором разместят начальную школу. Необходимо заранее позаботиться о безопасности учащихся и их родителей. Согласно поручению губернатора, соответствующие работы должны быть завершены в ноябре 2025 года.

Кроме того, Александр Моор дал распоряжение помочь семье участника специальной военной операции из Упоровского района с ремонтом системы отопления в жилом доме, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

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# Александр Моор , клуб

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